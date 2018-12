Golf, Johnson il Paperone degli Under 40

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Da Dustin Johnson a Justin Rose passando per Sergio Garcia, Rory McIlroy e Jason Day. Sono solo alcuni dei campioni, anche d'incassi, del PGA Tour. Johnson guida la Top 10 mondiale dei player Under 40 che più hanno guadagnato sul PGA Tour. Con 56.295.789 dollari di premi l'americano, numero 3 del world ranking, è davanti al britannico Justin Rose (2/o con 49.715.560) e all'australiano Adam Scott (3/o con 49.417.393). Dal 2008 al 2018, negli ultimi 10 anni DJ ha sempre vinto un torneo del massimo circuito statunitense collezionando 19 successi. Nella speciale classifica, ai piedi del podio, c'è invece Garcia (4/o con 48.186.534 dollari guadagnati). E poi gli ex leader mondiali Day (5/o) e McIlroy (6/o). Senza dimenticare Jordan Spieth (7/o), Charles Howell III (8/o), Brandt Snedeker (9/o) e Rickie Fowler (10/o). Sono questi i Paperoni sotto i 40 anni del PGA Tour. Il circuito di golf più importante al mondo che nel 2019 vedrà sempre di più sui green degli Stati Uniti l'azzurro Francesco Molinari.