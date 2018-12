Serie A: l'Atalanta frena la Juve

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - L'Atalanta mette paura alla Juve, che pur rimanendo in 10 per l'espulsione di Bentancur nella ripresa però riesce ad evitare la sconfitta grazie a Ronaldo, gettato nella mischia da Allegri e autore della rete del 2-2. Il Napoli, impegnato stasera a San Siro con l'Inter, ha l'occasione per avvicinarsi alla capolista. Negli altri incontri, la Lazio vince 2-0 a Bologna nel duello tra i due fratelli Inzaghi a rimetterci è Pippo, che si trova in piena zona rossa. Vittoria esterna anche del Parma al Franchi sulla Fiorentina, per 1-0, mentre Cagliari e Samp hanno fatto valere il fattore campo battendo rispettivamente 1-0 il Genoa e il Chievo 2-0.