No Comment: i migliori video del 2018

Ecco una panoramica dei nostri migliori video No Comment del 2018.

A inizio anno il presidente russo Vladimir Putin si è immerso nelle gelide acque del lago Seliger, circa 400 chilometri a nord di Mosca: un rito cristiano ortodosso per celebrare la festa dell'Epifania.

La cerimonia è stata trasmessa dalla televisione di stato russa. Putin, vestito con un cappotto di pelle di pecora e stivali di feltro, si spoglia dei suoi indumenti e si immerge nell'acqua del lago. La temperatura dell'aria era di -6°C.

Ogni anno, durante l'Epifania, i fedeli ortodossi si immergono in fiumi e laghi per commemorare il battesimo di Gesù Cristo nel fiume Giordano.

In qualità di presidente, Putin ha partecipato di frequente alle cerimonie ortodosse russe e ha dato alla chiesa una voce importante nella società.

Il lancio del tonno in Australia

In Australia si sono disputati i Campionati del Mondo di lancio del tonno (di gomma).

Turisti e locali hanno partecipato al torneo che metteva in palio un premio di 1.000 dollari australiani in contanti (628 euro).

Gli orrori della guerra in Siria

All'inizio dell'anno la Gouta Orientale, un sobborgo di Damasco, è stata sottoposta per giorni a pesanti bombardamenti. Le immagini parlano da sole.

Lo spostamento dell'ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme

Nel dicembre del 2017 Donald Trump ha annunciato lo spostamento dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme, definita dal pre. Nel video si vedono i lavori per la creazione della nuova segnalitica stradale nella città.

Il matrimonio reale in versione Lego

Legoland Windsor, il parco a tema dei famosi mattoncini che si trova a circa un'ora da Londra, ha creato una versione in miniatura del Castello di Windsor, completo del principe Harry e Meghan Markle in abito da sposa, per celebrare il matrimonio reale.

Per assemblare i 60.000 mattoncini Lego che compongono l'opera sono servite 11 persone e 752 ore di lavoro.

Achille, il gatto dei pronostici per la Coppa del Mondo

Achille, un gatto sordo dal pelo bianco, è diventato una celebrità, come il polpo Paul prima di lui, per i suoi pronostici sulle partite del Mondiale in Russia.

"Abbiamo scelto Achille perché è bello, ma anche perché è sordo come tutti i gatti bianchi dagli occhi azzurri. Vede con il cuore", ha detto Anna Kondratieva, una veterinaria dell'Hermitage Museum di San Pietroburgo.

El Colacho, festa tradizionele spagnola

Uomini che rappresentano il diavolo, i Colachos, saltano sopra i bambini allo scopo di cacciare gli spiriti maligni durante la festa tradizionale nel villaggio di Castrillo de Murcia, vicino a Burgos, nel nord della Spagna.

I bambini sono tutti al di sotto di un anno di età. La festa rappresenta il trionfo del cristianesimo sul male e si svolge ininterrottamente dall'inizio del XVII secolo.

Trump & Kim, a love story

Hanno cominciato ad essere popolari durante le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, ma è nei giorni dello storico summit di Singapore tra i due leader che gli imitatori di Donald Trump e Kim Jung hanno vissuto i loro 15 minuti di celebrità.

Un leone affettuoso

Attimi di terrori per un gruppo di turisti nel corso di un safari al Taigan Safari Park, in Crimea. Un leone è riuscito a infilarsi nella loro macchina, ma per loro fortuna si è limitato a qualche 'coccola'.

L'incidente è avvenuto settimane dopo che una donna è stata ferita da un altro leone nello stesso parco.

Putin e Xi Jinping, due leader ai fornelli

Il presidente Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno messo in mostra la loro abilità ai fornelli dopo i colloqui avvenuti a Vladivostok l'11 settembre.

Putin e Xi hanno fritto le tradizionali frittelle russe - note anche come bliny - e le hanno provate con prelibatezze a base di pesce, tra cui caviale rosso e nero.

Ai leader sono stati offerti anche dei bicchieri di vodka che hanno bevuto dopo un brindisi.

La moto più veloce di jet e auto di F1

Nel corso di una prova di velocità una motocicletta ha battuto un aereo da combattimento, un aereo commerciale, un'auto elettrica e tre auto sportive durante un test sulle piste del nuovo aeroporto di Istanbul.

Sulla linea di partenza c'erano un aereo da competizione 605, un F16 turco, una Tesla PL 1000DL, un'Aston Martin, una Lotus Evora, una Red Bull di Formula 1 e una Kawasaki H2R.

La moto, guidata dall'ex campione del mondo Supersport Kenan Sofuoglu, ha battuto la concorrenza con un margine di 4 centesimi sul secondo classificato.

Juncker il ballerino

Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, è salito sul palco di una conferenza a Bruxelles imitando la (goffa) danza robotica in cui si era esibita qualche giorno prima la premier britannica Theresa May sulle note di 'Dancing Queen' degli Abba.

Le conseguenze del terremoto in Indonesia

A settembre un terremoto ha colpito l'isola di Sulawesi, in Indonesia, causando quasi 2.000 morti e migliaia di dispersi.

Il nuovo record di Hijiki Ikuyama

Il saltatore di corda professionista Hijiki Ikuyama ha battuto un nuovo record del mondo, entrando di diritto nel Guinness dei primati. Il giapponese

Sostenuto dagli applausi dei bambini delle scuole elementari, Ikuyama, che detiene sette Guinness dei primati nel salto con la corda, ha compiuto 24 salti in 30 secondi, nello stile più impegnativo, battendo il precedente record, che era fermo a quota 22.

L'omaggio alle vittime della Battaglia delle Somme

Un artista britannico ha creato un'installazione composta da più di 70.000 figure avvolte in un sudario in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

L'installazione "Shrouds of the Somme" è una collezione di 72.396 piccole figure disposte nel Queen Elizabeth Olympic Park di Londra.

Ognuna di esse rappresenta un militare del Commonwealth britannico che è stato ucciso nella battaglia e non ha avuto sepoltura.

Un viaggio alternativo

A novembre i migranti hanno lasciato in massa Queretaro, nel Messico centrale, e si sono diretti verso gli Stati Uniti dopo che il presidente Donald Trump ha firmato un divieto di 90 giorni per i migranti che attraversano il confine meridionale degli Stati Uniti.

L'uomo delle pulizie

Mark Rutte, primo ministro dei Paesi Bassi, è stato elogiato per avere pulito personalmente il pavimento del parlamento olandese dopo avere rovesciato un caffè.

Rutte, forse conscio di essere ripreso dalle telecamere, ha preso in mano straccio e ramazza e si è messo all'opera, ricevendo gli applausi degli addetti alla pulizia.