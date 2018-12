Bangkok e le zone vicine continuano a trovarsi sotto la morsa dell'inquinamento, oggi 24 dicembre 2018 è il quinto giorno di allerta infatti.

Il Dipartimento per il controllo dell'inquinamento (PCD) ha riferito che la quantità particelle inquinanti presenti in 19 aree della capitale tailandese superava il limite di sicurezza di 50 microgrammi per metro cubo, mentre altri nove siti avevano livelli tali che comunque potevano avere un impatto sulla salute.