Anche San Pietroburgo ha la sua corsa di Babbo Natale. I partecipanti donne e uomini di età compresa trai 4 agli 80 anni, rigorosamente vestiti da Santa Claus, si sono sfidati il 22 dicembre nella città russa. Per gli adulti il tragitto era di 2,5 chilometri, non poca cosa considerando l'abbigliamento insolito e la neve. Il premio? Una medaglia commemorativa per tutti. Almeno a Natale l'importante è partecipare.