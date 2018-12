Premio Milita 2018 al circolo magistrati

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Conto alla rovescia per l'assegnazione del Premio Milita 2018. Il prestigioso riconoscimento dedicato a una delle figure più emblematiche e rappresentative del volley regionale, scomparso nel 2002, sarà assegnato domani nella splendida cornice del Circolo Magistrati Corte dei Conti di Roma, in via del Foro Italico, nel corso della conviviale di Natale del Comitato Regionale FIPAV Lazio. Pietro Milita fu giocatore, allenatore, dirigente di società e di Federazione e commissario del Comitato Regionale FIPAV Lazio. Il tradizionale appuntamento è giunto alla 17a edizione e, come ogni anno, nel ricordo di Milita verrà riconosciuto il merito di tecnici, dirigenti e società che hanno portato in alto il nome della Pallavolo Laziale nel corso dell'ultima stagione.