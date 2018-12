Bbc, Molinari sportivo 2018 non inglese

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Francesco Molinari è stato nominato dalla BBC come sportivo mondiale del 2018 non britannico. Nell'anno d'oro che lo ha visto vincere in tutto il mondo e trascinare l'Europa nella Ryder Cup di Parigi, l'azzurro festeggia l'ennesimo riconoscimento. Che arriva dal più autorevole editore radiotelevisivo del Regno Unito. La vittoria nell'Open Championship a Carnoustie (1/o successo major), in Scozia, ha permesso al golfista azzurro di affermarsi ai vertici mondiali dalla disciplina. Da Londra, dove il 36enne piemontese vive e risiede, adesso arriva un nuovo premio. E' lui il "World Sport Star of the Year" della BBC. Nell'albo d'oro figurano mostri sacri dello sport mondiale: da Federer a Bolt, passando per Djokovic, Dan Carter, Nadal, Cristiano Ronaldo, Woods, Magic Johnson, Lomu, Ronaldo (il fenomeno), Ali, Lewis e Pelè. Con Molinari che è il primo italiano di sempre a conquistare questo riconoscimento.