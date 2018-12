Universiadi: Roncelli,saremo all'altezza

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - "Le Universiadi riveleranno al mondo le eccellenze di Napoli e della Campania" dice il presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, a margine della dimostrazione con gli atleti in corso da stamattina alla Stazione Centrale di Napoli. "Siamo vicini al traguardo - spiega - e come Coni siamo al lavoro sia sotto il profilo tecnico con le nostre federazioni, sia con la progettazione degli impianti temporanei. Ora lo sforzo e' far sapere al grande pubblico che Napoli ospitera' un evento sportivo di grande rilievo internazionale. Sara' l' occasione per mettere in mostra anche le nostre eccellenze sportive oltre quelle paesaggistiche". Da Roncelli qualche numero sulla manifestazione. Saranno 100 le tv accreditate e 160 I Paesi rappresentati. "I delegati internazionali giunti in visita fino ad oggi - rivela - sono rimasti colpiti dai nostri tesori e nonostante le difficolta' organizzative la Fisu ha difeso fino in fondo la scelta di Napoli".