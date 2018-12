Ducale, mostra storie dopo Ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - A quattro mesi dalla tragedia di Ponte Morandi è stata inaugurata oggi nello Spazio Aperto di palazzo Ducale la mostra 'Quella volta sul ponte' (fino al 3 gennaio 2019) che raccoglie 'visivamente', grazie alla rivista d'architettura Domus, al Comune di Genova e alla Regione Liguria le testimonianze dei cittadini chieste subito dopo i fatti dal presidente della Fondazione Luca Bizzarri. Nella sala di Spazio Aperto sono esposti tutti i racconti mentre nel colonnato del Cortile Maggiore una grande immagine del ponte nel '67 al momento della sua inaugurazione è incorniciata dalle parole più significative che emergono dai racconti. Tutti gli oltre 500 scritti pervenuti sono stati stampati in un grande 'volume' a disposizione dei visitatori. Contemporaneamente, una pubblicazione di 100 racconti selezionati verrà messa in vendita e i proventi devoluti per la realizzazione della stanza multisensoriale nella Scuola primaria di Teglia, quartiere in Val Polcevera sede di un Polo con risorse educative specializzate.