Europa League: Lazio-Eintracht 1-2

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'Eintracht Francoforte ha battuto la Lazio 2-1 (0-0), nella sesta e ultima partita del Girone H di Europa League ,disputata all'Olimpico di Roma. I tedeschi chiudono così il raggruppamento al primo posto a punteggio pieno, biancocelesti secondi. La Lazio era andata in vantaggio al 11' con Correa, poi i tedeschi hanno ribaltato la situazione con le reti al 20' di Gacinovic e al 26' di Haller. Tensione nello stadio per il comportamento violento di alcuni dei novemila tifosi ospiti presenti. Alcuni hanno cercato di invadere il terreno di gioco, mentre altri lanciavano bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine che sono riusciti a contenerli con un massiccio dispiegamento sotto la Curva Sud.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.