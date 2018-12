Google, Sardegna e Albania più cercate

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Sardegna (1/o posto) e la Sicilia (3/o) ma anche la "sorpresa" Albania sono sul podio delle mete di vacanza più cercate dagli italiani su Google nel 2018. A far scaldare il cuore dei viaggiatori dunque ci sono come ogni anno le coste nostrane ma anche una meta straniera emergente. In classifica seguono Grecia e Croazia, amatissime dagli italiani, al sesto posto c'è la Toscana seguita dall'esotica Zanzibar e la Corsica. Chiudono il sempre gettonatissimo Salento e l'Abruzzo.