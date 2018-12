Calcio, Pozzo "è ora delle 2/e squadre"

(ANSA) - UDINE, 9 DIC - "Ho sempre fatto fatica a accettare i verdetti, sono sempre stato un pò polemico con gli arbitri ma devo riconoscere che è un mestiere molto difficile. Oggi che abbiamo la Var vediamo episodi che solo la moviola riesce a rilevare; senza l'aiuto della tecnologia è molto difficile fare l'arbitro". Così il patron dell'Udinese Gianpaolo Pozzo, nell'incontro organizzato nell'auditorium dello Stadio Friuli prima di Udinese-Atalanta per ripercorrere le tappe della genesi del Var. Fu proprio Pozzo nel 2001 a lanciare l'idea di un sistema tecnologico per eliminare i torti subiti nei casi di gol fantasma e fuorigioco e a farsi carico direttamente di sviluppare un brevetto e un prototipo con il Cnr di Bari e la Figc. La prima applicazione avvenne in un test "cieco", senza comunicazione con l'arbitro, in un Udinese-Reggina nel 2006. "Il Var è una vittoria della nostra federazione a livello mondiale, ora c'è l'esigenza di una seconda squadra in Lega Pro".