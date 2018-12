P.Civile,venti di burrasca da nord a sud

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, determinando su quasi tutto il territorio italiano un deciso rinforzo dei venti a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Per tutte le regioni si prevedono mareggiate lungo le coste esposte. L'avviso prevede dalle prime ore di domenica 9 dicembre, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna, sulla Toscana e sulle Marche, dalla tarda mattinata ai settori appenninici di Abruzzo e Molise; inoltre venti da forti a burrasca su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Provincia autonoma di Trento e dalla mattinata zone costiere di Lazio, Campania e, dal pomeriggio, alla Basilicata.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.