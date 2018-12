Atleticom We Run Rome, la Chemtai al via

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Lunedì 31 dicembre tornerà l'Atleticom We Run Rome. Giunta all'8/a edizione, la competizione podistica su strada - competitiva sulla distanza di 10 km, non competitiva sulle distanze di 10 e 5 km - è il fiore all'occhiello di Atleticom. Quest'anno l'Atleticom We Run Rome non sarà solo una festa di sport per 10 mila appassionati di running, ma anche un grande appuntamento agonistico, grazie alla presenza ai nastri di partenza di alcuni straordinari atleti del panorama internazionale, fra i quali spicca Lonah Chemtai Salpeter, l'israeliana di origine keniana che ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di Berlino nei 10 mila con il tempo di 31'43"29. Il percorso della gara romana si snoderà fra le Terme di Caracalla, il Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo e quindi fare ritorno alle Terme di Caracalla. Le iscrizioni all'Atleticom We Run Rome potranno essere effettuate fino al 30.