Bowling: Fiorentino "Orgoglio Italia"

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "E' un sogno che diventa realtà". L'Italia batte il dream team Usa, superprofessionisti del bowling, e Antonio Fiorentino, uno degli azzurri neocampioni del mondo a Hong Kong, esulta. "All'ultimo campionato di Las Vegas siamo arrivati 22/i - dice - ma nell'ultimo anno abbiamo lavorato duramente. Oggi siamo stati calmi, la pista era molto stretta ma, con sangue freddo, abbiamo raggiunto un risultato che vuol dire molto per il nostro Paese". Negli Usa militano Chris Schenker, giocatore mondiale dell'anno, e altri due insigniti di questo titolo nelle passate stagioni.

