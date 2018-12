Mafia:Puglia, operazione Polizia,arresti

(ANSA) - MANFREDONIA (FOGGIA), 3 DIC - Viene disarticolato nel Foggiano un gruppo criminale ritenuto dagli investigatori collegato alla consorteria mafiosa garganica del clan dei 'Montanari'. Gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari e del Servizio centrale operativo, coordinati nelle investigazioni dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, stanno eseguendo otto misure cautelari. L'indagine, chiamata 'Stirpe criminale' in ragione della caratura criminale e degli importanti legami di parentela di uno degli esponenti di vertice con l'organizzazione criminale, ha permesso di accertare il monopolio del gruppo nella gestione di droga nell'intera città di Manfredonia (Foggia) e dello smercio di consistenti quantitativi di stupefacenti destinati a rifornire le piazze della 'movida' della città, occupando anche punti strategici con esponenti del gruppo.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.