Garante Marche chiede incontro prefetti

(ANSA) - ANCONA, 3 DIC - Preoccupazione per l'entrata in vigore del Decreto sicurezza, soprattutto sul versante delle problematiche legate all'immigrazione, del Garante regionale dei diritti delle Marche Andrea Nobili, che ha chiesto un incontro urgente ai prefetti per cercare di comprendere le possibili conseguenze a livello regionale. "E' indispensabile - sottolinea Nobili - verificare come sarà attuata la tutela dei minori figli di persone che si troverebbero costrette a lasciare il territorio. Nel contempo siamo chiamati ad avere certezze anche per quanto riguarda il proseguimento del percorso di inserimento dei minori stranieri non accompagnati al compimento della loro maggiore età, per non rendere vano tutto quello che è stato concretizzato fino ad oggi". Sempre sulle ripercussioni di quanto previsto dal decreto, il Garante ha convocato per il 13 dicembre, a Palazzo delle Marche, un incontro della Rete territoriale contro le discriminazioni.