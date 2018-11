Sci: prova discesa Bever C. austriaci ok

(ANSA) - BEAVER CREEK (USA), 28 NOV - Gli austriaci Otmar Striedinger in 1'42"65 e Vincent Kriechmayr sono stati i più veloci nell'odierna prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo a Beaver Creek (Usa). Terzo tempo per il norvegese Aksel Svindal in 1'43"12 Indietro gli azzurri, con Peter Fill 16/o in 1'44"04, Dominik Paris 29/o in 1'44"49; Christof Innerhofer 30/o in 1'44"51, Emanuele Buzzi 35/o in 1'44"65. Da venerdì a domenica a Beaver Creek sono in programma un SuperG, una discesa e un gigante.