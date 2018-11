Floersch "rinata il 18-11, torno a casa"

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Oggi sto tornando a casa. Sono felice di poter rivedere la mia famiglia e gli amici. Ho celebrato il mio secondo compleanno il 18/11/2018 a Macao. Ora comincia un nuovo capitolo e non vedo l'ora". Con un post su Instagram Sophia Floersch, la 17enne pilota tedesca rimasta coinvolta domenica scorsa in un terribile incidente durante il Gp di F3 a Macao. Dopo lo schianto era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di undici ore alla colonna spinale. "Sono ancora sopraffatta da tutto il sostegno che ho ricevuto da voi tifosi di tutto il mondo" aggiunge Floersch.

