Toti, a Pasqua rifatta strada Portofino

(ANSA) - GENOVA, 24 NOV - Rendere di nuovo percorribile la strada carrabile costiera per Portofino entro Pasqua. L' obiettivo è stato confermato oggi dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco della città metropolitana di Genova Marco Bucci che hanno eseguito un sopralluogo sui cantieri insieme con i sindaci di S. Margherita Ligure, Paolo Donadoni, e di Portofino, Matteo Viacava. La strada è stata distrutta in più punti dalla violenta mareggiata che ha colpito la costa ligure il 29 ottobre scorso provocando milioni di danni nelle quattro province. "Grazie all'importante lavoro di squadra i lavori sono già partiti con l'obiettivo di avere la strada pronta a aprile prima delle vacanze pasquali" hanno spiegato Toti e Bucci. Lunedì inizieranno intanto i lavori per ripristinare la passerella pedonale che dovrebbe essere riaperta entro Natale.