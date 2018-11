Maltempo: Fedriga, in Fvg 615 mln danni

(ANSA) - TRIESTE, 23 NOV - "La stima definitiva dei danni causati dalla recente ondata di maltempo a strutture e infrastrutture pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia è di 615 milioni di euro". Lo ha annunciato oggi a Tolmezzo, in apertura degli Stati Generali della Montagna, il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Ora, ha affermato Fedriga, "mettiamo in campo tutto quanto necessario per superare le difficoltà con l'orgoglio e la determinazione che caratterizzano la nostra regione". Il governatore - informa la Regione Fvg - ha ricordato i primi 10 milioni stanziati dalla Giunta regionale, ai quali hanno fatto seguito gli 870mila euro del Consiglio regionale e i 6,5 milioni di anticipo da parte del Governo. "Da Roma - ha aggiunto Fedriga - giungeranno in fase di bilancio 450 milioni di euro da distribuire il prossimo anno alle aree coinvolte, con già altre risorse previste per il 2020. Come ho avuto modo di anticipare al ministro Salvini - ha ricordato - chiederemo per il Fvg il massimo possibile".