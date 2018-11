Picchio d'oro a Marica Branchesi

(ANSA) - ANCONA, 21 NOV - "Una scienziata straordinaria che ha contribuito a una delle scoperte più importanti del secolo, quella delle onde gravitazionali". Così commenta Renato Claudio Minardi, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche e presidente della Commissione speciale 'Picchio d'Oro' che ha deciso di proporre al Governatore Ceriscioli l'attribuzione a Marica Branchesi dell'onorificenza 2018. L'astrofisica urbinate è stata inserita dal magazine americano Time tra le cento persone più influenti al mondo e nel 2017 dalla rivista Nature nella top ten degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza. "La ricerca scientifica - prosegue Minardi - è il futuro su cui occorre investire. Un settore che può offrire tante opportunità di lavoro per i giovani, volano di sviluppo economico e culturale, motore che alimenta e stimola la crescita di un Paese e dell'intera umanità". L'onorificenza sarà consegnata durante la Giornata delle Marche, che si terrà il 9 dicembre a San Benedetto del Tronto.

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.