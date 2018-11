Valencia, Marquez domina anche warm up

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Marc Marquez, già campione del mondo di motogp con la sua Honda e in partenza dalla pole nel gp di Valencia che oggi concluderà il motomondiale, ha dominato stamattina anche il tradizionale warm up che precede il gran premio, imponendosi su una pista bagnata per l'abbondante pioggia della notte. Alle sue spalle staccato di 805 millesimi Aleix Espargaro e terzo a 955 millesimi Valentino Rossi, che ieri non era andato benissimo nelle qualifiche, ottenendo soltanto il sedicesimo tempo. Quarto miglior tempo nel warm up per Danilo Petrucci, poi Miller e Dovizioso.