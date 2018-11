Atp Finals, il 'maestro' è Zverev

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Aleksander Zverev ha vinto le Atp Finals di Londra. Nella finale del Masters, il tedesco n.3 del seeding ha battuto il n.1 del mondo Novak Djokovic, sconfitto 6-4 6-3 in un'ora e 20 minuti.

