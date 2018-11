Sci nordico: Marcialonga, Sundby al via

(ANSA) - TRENTO, 16 NOV - Il fondista due volte campione olimpico e mondiale e vincitore di svariate Coppe del Mondo Martin Johnsrud Sundby, ha deciso di partecipare alla 46/a edizione della Marcialonga di Fiemme e Fassa del 27 gennaio. Lo rendono noto gli organizzatori. Quella di Sundby è una sfida al calendario di Coppa del Mondo, che vede molti sprint contrariamente alle preferenze per le medio-lunghe distanze del norvegese. La Marcialonga fa al caso di Sundby che - spesso protagonista del Tour de Ski - in terra trentina ha sempre ottenuto buoni risultati. Una scelta per certi versi sorprendente nonostante la popolarità di una delle ski-marathon più amate al mondo, soprattutto dagli scandinavi, e che potrebbe scombinare le carte in materia di favoriti. Ora il connazionale Tord Asle Gjerdalen avrà un avversario in più dal quale guardarsi.