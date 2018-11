Riforma Coni: Barelli, governo procederà

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Se il governo ha preso questo indirizzo credo che vada fino in fondo. Ovviamente è fondamentale che l'autonomia del Coni e delle federazioni sia garantita". Lo dice il presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli, entrando a Palazzo H dove è in corso l'incontro informale tra le federazioni e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per discutere degli sviluppi della trattativa con il governo sulla riforma in materia di sport inserita nella bozza della manovra. "Al di là di chi dà i soldi - ha precisato - l'importante è che vengano dati secondo criteri di correttezza e legittimità dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse. Il mondo dello sport è unito in questa battaglia? Credo che il mondo dello sport debba essere attento a questa autonomia. Dopodiché i soldi vengono dallo Stato come avviene anche adesso, e infatti il Coni non li può gestire come crede".