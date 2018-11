Germania: Loew, puntiamo a Europeo 2020

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Se dovesse verificarsi la possibilità che retrocediamo nella Nations League saremo costretti ad accettarla, ma il nostro obiettivo resta tuttavia la qualificazione all'Europeo 2020". Così Joachim Loew, ct della Germania, alla vigilia dell'amichevole contro la Russia, che il tecnico tedesco ha definito "una squadra disciplinata tatticamente, molto aggressiva nella fase difensiva e assai pericolosa quando riparte in contropiede". "L'influenza del loro allenatore Cerchesov - aggiunge Loew, campione del mondo nel 2014, in Brasile - è davanti agli occhi di tutti". Infine, sulla stellina Serge Gnabry, che gioca nel Bayern Monaco, Loew è stato chiaro: "E' molto cresciuto, spero possa darci una mano. Se continua a esprimersi su questi livelli potrà davvero diventare un giocatore importante".

