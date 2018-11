Usa anti-Italia, c'è figlio di Klinsmann

(ANSA) - NEW YORK, 12 NOV - Dopo Timothy Weah, un altro 'figlio d'arte' farà parte della nazionale degli Usa che martedì 20 affronterà in amichevole l'Italia a Genk, in Belgio. Si tratta del 21enne Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex ct della nazionale a stelle e strisce e attaccante campione del mondo con la Germania a Italia '90. A differenza del padre però Jonathan gioca in porta e dopo aver fatto parte del team dell'università di Cal Berkeley, nell'estate del 2017 si è trasferito in Europa all'Hertha Berlino, con cui ha giocato in Europa League. Prende il posto di Zack Steffen, che non è ancora in buone condizioni fisiche dopo l'infortunio di un mese fa nell'amichevole contro la Colombia. La nazionale Usa è guidata da un ct 'ad interim', Dave Sarachan, in attesa che venga scelto il nuovo tecnico.