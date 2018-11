Tennis: Finals a Londra fino 2020

(ANSA) - LONDRA, 9 NOV - Per il 10/o anno consecutivo è Londra ad ospitare le ATP Finals, ultimo torneo della stagione, ma si comincia a pensare a quale sarà la prossima sede una volta terminato l'attuale contratto. Fino al 2020 il "torneo dei maestri" resterà nella capitale britannica, ma già nei prossimi mesi il governo del tennis mondiale dovrà decidere la prossima destinazione. Sono almeno 40, Londra compresa, le città che hanno avanzato la propria candidatura per ospitare l'evento conclusivo della stagione. Di parere opposto i due grandi favoriti dell'edizione 2018. Roger Federer ritiene Londra "il luogo ideale", non solo "logisticamente dal momento che il torneo che precede le Finals si gioca a Parigi", ma anche per la "cultura tennistica della città", che ospita altri due tornei ATP (Queens e Wimbledon). Novak Djokovic, viceversa, auspica un cambio di sede: "Londra è una città che adoro, ma dopo 10 anni è giusto portare il tennis da qualche altra parte nel mondo per promuovere il nostro sport".