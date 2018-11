Surf: tutti a Nazaré per sfidare le onde più grandi del globo

E' ricominciata la stagione del surf a Nazaré in Portogallo. Surfisti di tutto il mondo arrivano ogni anno sulla famosissima Praia do Norte, per affrontare alcune delle più grandi onde del pianeta.

Proprio qui, nelle acque della costa atlantica a nord della capitale Lisbona, sono stati firmati diversi record nella storia dello sport. Lo scorso gennaio, il portoghese Hugo Vau avrebbe domato un'onda di ben 35 metri. L'impresa è ancora in attesa di verifica.