F1: Brasile, libere1, brilla Verstappen

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - E' la Red Bull di Max Verstappen la monoposto più veloce nelle prime libere del Gran Premio del Brasile di Formula 1. Il pilota olandese ha fermato il tempo sull'1'09''011 precedendo il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (+0''049) e il campione del mondo della Mercedes Lewis Hamilton (+0''096). Quarto miglior tempo per la Red Bull di Daniel Ricciardo (+0''384) davanti alla Ferrari di Kimi Raikkonen (+0''562) ed alla Mercedes di Valtteri Bottas (+0''668). In pista anche l'italiano Antonio Giovinazzi che il prossimo anno affiancherà Raikkonen alla Sauber Alfa Romeo. Il pilota pugliese ha fatto segnare il 13/o tempo con la Sauber C37 (+1''674).

