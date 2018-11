Lega Volley donne 10mila euro al Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - Un assegno di 10 mila euro, donati alla Regione Veneto per contribuire agli aiuti alle popolazioni duramente colpite dal maltempo, è stato consegnato oggi a Treviso dal presidente della Lega Volley femminile, Mauro Fabris, al Governatore Luca Zaia. Il regalo è stato fatto nel corso della presentazione della della Supercoppa Italiana di Pallavolo femminile, in programma sabato 11 novembre al Palaverde di Villorba. "Grazie di cuore - ha detto Zaia a Fabris - perché con questo gesto dimostrate come lo sport più vero sappia vivere dentro la vita di ogni giorno. Vi assicuro che ogni euro servirà per aiutare persone, comunità, vallate, che in questo momento stanno combattendo con immensa dignità e forza una battaglia per la sopravvivenza".