Francia: Ministro dell'Economia visita sito produttore di gelati "mondiali"

Per lodare le attrattive francesi, il Ministro dell'Economia transalpino, Bruno Le Maire, ha visitato lo stabilimento Häagen-Dazs di Arras, nel nord del Paese.

Venduti in tutto il mondo, i famosi gelati del gruppo americano General Mills sono per lo più fabbricati in questo sito, fondato venticinque anni fa, contemporaneamente al lancio del marchio americano in Francia, in cui il gruppo investe ogni anno dieci milioni di dollari.