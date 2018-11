(ANSA) - PISA, 2 NOV - Michela Sotgia la 19enne di Dorgali in provincia di Nuoro, studentessa universitaria alla facoltà di fisica a Pisa è morta all'ospedale di Cisanello di Pisa per i gravi traumi dopo essere stata travolta da un'auto giovedì, intorno alle 4.00, insieme a due suoi amici, mentre usciva da una discoteca sul viale a mare di Marina di Pietrasanta (Lucca). I genitori arrivati dalla Sardegna hanno autorizzato l'espianto degli organi.

