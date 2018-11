Cagliari: Maran, con la Juve ci proviamo

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Anche un punto sarebbe un'impresa. E il Cagliari, forte del buon momento (sette punti nelle ultime tre gare) ci vuole provare. Consapevole che un grande risultato domani a Torino con la Juventus diventa automaticamente storia. Come il 3-2 ai tempi di Allegri in panchina: una gara che in Sardegna ricordano praticamente tutti. Sì, ma il problema ora non è solo la Juve, ma anche Cristiano Ronaldo: chi lo deve fermare? Capiterà molto spesso nella zona di Pisacane e Ceppitelli. Ma per il tecnico rossoblù, Rolando Maran, il discorso è un altro. "Parlano i numeri - ha chiarito il tecnico prima della partenza per Torino -, è un giocatore difficile da limitare. Dovremo evitare di concedergli spazi, lavorando di squadra e sapendo come e quando accorciare".