Pigliaru, ok Tap ora metano in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - "Sulla Tap ha ragione, vice ministro Garavaglia. Ma per la Sardegna neanche una parola?". Lo chiede il presidente della Regione Sardegna, replicando su Facebook alle dichiarazioni dell'esponente leghista del Governo che aveva definito la Tap "capitolo chiuso", anche in conseguenza dei benefici sui costi energetici. "Giusto, condivido. Ma è un discorso che vale anche e soprattutto per la Sardegna dove il costo dell'energia è molto più alto che nel resto d'Italia per l'assenza di metano - attacca - Il progetto per portare il metano c'è, vedete di darvi una mossa".