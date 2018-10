Sci: gigante Soelden, Brignone in testa

(ANSA) - SOELDEN (AUSTRIA), 27 OTT - L'azzurra Federica Brignone in 58.71 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, gara di apertura della stagione 2018/19. Proprio a Soelden nel 2015 Brignone ottenne il primo dei suoi otto successi in coppa del mondo. Seguono la tedesca Viktoria Rebensburg in 59.95 e la francese Tessa. Worley in 59.11. Quarta in 59.31 la statunitense Mikaela Shiffrin, detentrice della coppa del mondo. Fuori per errori le altre azzurre Marta Bassino e Francesca Marsaglia, mentre è in ritardo Irene Curtoni con il tempo di 1.01,79. Si gareggia a 3 mila metri di quota sul ghiacciaio Rettenbach, sotto una nevicata e con visibilità non perfetta. Seconda e decisiva manche alle ore 13.