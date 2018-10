Harry, scalata solitaria sul ponte di Sydney

È salito sul Sydney Harbour Bridge per alzare la bandiera degli Invictus Game, insieme al primo ministro australiano Scott Morrison.

Il principe Harry ha presentato così la competizione, che prende il via sabato 20 settembre. Fu proprio lui a fondarla nel 2014, per offrire a militari e reduci feriti o malati l'opportunità di gareggiare in sport come basket in sedia a rotelle e volleyball da seduti.

In questi giorni Harry è in Australia insieme alla moglie Meghan, che non ha però partecipato alla scalata del ponte. Da pochi giorni la coppia ha annunciato di essere in attesa del primo figlio.

Il viaggio in Australia dei duchi di Sussex è cominciato il 15 ottobre. Le tappe successive saranno Figi, Tonga e Nuova Zelanda.