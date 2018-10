Tap: Conte convoca incontro a Roma

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 15 OTT - Il premier Giuseppe Conte incontrerà nel tardo pomeriggio a Roma i portavoce pentastellati del territorio pugliese, parlamentari e assessori e consiglieri regionali, per affrontare la questione del gasdotto Tap, nel suo tratto finale a San Foca di Melendugno, contestato da parte della popolazione del Salento. "Andiamo a Roma - ha detto all'ANSA il sindaco di Melendugno Marco Potì, in partenza alla volta di Palazzo Chigi - con la speranza che quello che il premier Conte ci comunicherà, sia coerente e in linea con quanto hanno sempre sostenuto i candidati eletti in Puglia del M5S che ora lo sostengono in Parlamento". "Si tratta di un incontro non tecnico, ma politico nel quale il Governo è chiamato a prendere una posizione ufficiale in merito al prosieguo dei lavori dell'infrastruttura. La ripresa dei lavori in Salento dopo la pausa estiva, sarebbe dovuta riprendere oggi ma - a quanto si è saputo - è stata poi sospesa da Tap su esplicita richiesta del Governo".