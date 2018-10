Le Seychelles, "Paradiso Terrestre" senza plastica

Ecco le Seychelles...

"Non siamo per il turismo di massa"

"Quando parlo di arrivi turistici", continua Sherin Francis, **"bisogna capire che noi non siamo una destinazione turistica di massa, non cerchiamo grosse cifre di visitatori sull'anno. L'anno scorso abbiamo avuto 350 mila turisti, e per noi è già un grande risultato avere queste cifre.

In fin dei conti noi siamo molto piccoli, quello che vogliamo è che l'industria del turismo continui a crescere, in modo che possa sorreggere la nostra economia e la crescita del paese, ma idealmente, se potessimo ricavare di più da ogni turista in arrivo sarebbe anche meglio per noi, perché avremmo minor impatto sull'ambiente".

Le migliori risorse delle Seychelles, del resto, sono i 210.000 kmq, di Oceano Indiano (per intenderci, la superficie della Gran Bretagna), tutti da preservare.

Solo cosi potranno restare quel "Paradiso Terrestre" da tanti sognato...