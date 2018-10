Golf: British Masters duro per Molinari

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Pioggia e vento fermano per la seconda volta consecutiva, il British Masters. Dove Francesco Molinari non riesce a cambiare marcia ed è fermo in 43/a posizione (146, +2) al fianco del fratello Edoardo. Nel torneo dell'European Tour, Eddie Pepperell ha guadagnato il comando della classifica con 136 (-8) colpi e vanta tre lunghezze di vantaggio sull'inglese Matt Wallace e sul francese Julien Guerrier (secondi con 139, -5), che deve però completare ancora tre buche del 2/o round. Sul green del Walton Heath GC di Surrey, è precipitato in 21/a posizione Tommy Fleetwood. Tra i favoriti della vigilia, ha fatto registrare un parziale di 77 (+5), su un totale di 144 (par), ed è stato raggiunto da Matteo Manassero. Il veneto, il migliore tra gli azzurri, punta a un buon risultato per conservare la "carta" per il 2019 sul massimo circuito europeo. Manassero precede Andrea Pavan, 31/o con 145 (+1). Renato Paratore, 107/o (152, +8), è costretto a dire addio al torneo così come Nino Bertasio, ritirato dopo un brutto avvio.