Universiadi, attesi 8000 atleti

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - Sono 8000 gli atleti attesi a Napoli e in Campania per le Universiadi 2019 oltre a 1000 ufficiali di gara e alle troupe giornalistiche internazionali accreditate. Questi alcuni dei numeri su cui è stato fatto oggi il punto nella riunione della Commissione Universiadi del Comune di Napoli, presieduta da Vincenzo Moretto e a cui ha partecipato anche il Commissario per le Universiadi Gianluca Basile. Il Comitato organizzatore ha esposto il piano per l'accoglienza che prevede circa 4100 atleti su due navi da crociera la cui organizzazione procede visto che il 25 settembre è scaduto il bando per la seconda nave; 2000 atleti saranno alloggiati nelle strutture alberghiere di Caserta e Salerno; altri 1500 atleti verranno ospitati nel campus di Fisciano; è da stabilire al termine delle graduatorie definitive dell'Adisu per gli alloggi agli studenti, la distribuzione finale degli atleti tra le residenze di Pozzuoli (che potrà accogliere tra i 300 ed i 500 atleti) e via Brin, che potrà accoglierne al massimo 144.