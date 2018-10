Belgio: calcioscommesse e frodi scuotono il mondo del calcio

La polizia belga ha effettuato una serie di irruzioni in alcuni dei più conosciuti club calcistici del paese nell'ambito di un'indagine su frodi legate ai trasferimenti di giocatori e partite truccate. Gli inquirenti hanno condotto perquisizioni nelle sedi di dieci squadre tra cui Anderlecht, Club Bruges e Standard Liegi. Sequestrati diversi contratti di alcuni giocatori di primo livello. Diversi agenti ed ex agenti di calciatori sono stati arrestati. Fermato anche, l'attuale allenatore del Club Bruges Ivan Leko e due arbitri. L'inchiesta riguarderebbe una serie di frodi finanziarie e riciclaggio di denaro in ambito calcistico. Oltre che in Belgio le perquisizioni sono state effettuate anche in altri paesi e hanno impegnato circa 220 agenti: in Francia, Lussemburgo, Cipro, Montenegro, Serbia e Macedonia.