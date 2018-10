Lazio: Inzaghi, gara rovinata da arbitro

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "Partita rovinata dall'arbitro, il fallo di Correa era al massimo da ammonizione. Peccato perché avevamo iniziato bene, poi anche in 10 abbiamo sfiorato il pareggio. Dobbiamo migliorare nelle scelte, ma da ogni sconfitta dobbiamo prenderci qualcosa e sono sicuro che reagiremo subito". Simone Inzaghi non nasconde il rammarico per il 4-1 subito dalla Lazio in casa dell'Eintracht. "L'attenzione va allenata quotidianamente, anche questa volta abbiamo sbagliato delle scelte - sottolinea però Inzaghi -. Ma da ogni sconfitta bisogna attingere qualcosa, faremo tesoro di questa partita. C'è il rammarico di aver rovinato una gara così bella, in una cornice di pubblico fantastica. Ma l'arbitro l'ha rovinata con quelle due espulsioni purtroppo. Segniamo meno? Stiamo cercando di lavorare, bisogna migliorare nelle scelte. Stiamo sbagliando gli ultimi passaggi. Sono convinto che la squadra già da domenica reagirà, quindi non bisogna fasciarsi la testa".