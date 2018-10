Giochi'26: Fontana, fiduciosi su Governo

(ANSA) - VENEZIA, 4 OTT - "Credo sia necessario che un Governo sostenga, anche economicamente, un grande evento come le Olimpiadi. Un evento che comporta un impegno da parte di tutto il Paese, una cosa importante per l'Italia, non solo per la Lombardia e per il Veneto. Quindi aspettiamo, fiduciosi, che il Governo possa cambiare atteggiamento". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, sul mancato appoggio economico da parte del Governo alle Olimpiadi 2026 per le quali Milano e Cortina hanno avanzato la propria candidatura. "Noi, in ogni caso, - rileva Fontana -, per il bene delle nostre regioni, andiamo avanti, perché crediamo di essere in grado di coprire ogni garanzia". Fontana fa riferimento ai 370 milioni chiesti come garanzia dal Cio. "E' un impegno politico e non dobbiamo firmare una fidejussione - precisa - che ci impegna da subito. Quindi anche a livello di bilancio è un impegno che possiamo gradualmente spalmare negli 8 anni che ci dividono dalle Olimpiadi".