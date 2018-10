Champions: Napoli riceve la corazzata Liverpool

Il Tottenham questa sera ci prova. La squadra ha avuto un inizio di stagione complicato e rischia di subire un altro colpo d'arresto. Arriva il Barcellona e l'allenatore Pochettino non avrà a disposizione mezza squadra titolare. Una situazione non semplicissima per gli Spurs, che hanno bisogno di fare risultato dopo la sconfitta contro l'Inter a San Siro. Non ci saranno Vertonghen, Aurier, Eriksen, Dembélé e Dele Alli. Da valutare le condizioni di Lloris, ai box da tempo, appiedato in campo e fuori con la megamulta da 270mila euro per essere stato beccato ubriaco fradicio alla guida. Il secondo portiere Vorm è infortunato, e potrebbe toccare al terzo portiere, l'argentino Gazzaniga. Spurs a trazione anteriore dunque. Davanti la certezza Kane, con Lucas Moura e Son.