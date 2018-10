La neve precoce ha creato scenari da favola in Cina a Huanglong, nella provincia di Sichuan. Il manto bianco ha incorniciato la vegetazione e le piscine naturali, famose in tutto il mondo. Uno scenario unico per vacanzieri e turisti in viaggio nella Settimana d'oro, iniziata il 1 ottobre con la Giornata nazionale in cui viene commemorata la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949.