Polo: Europei, donne Italia d'argento

(ANSA) - BUCINE (AREZZO), 1 OTT - La nazionale italiana di Polo donne ha chiuso al secondo posto gli Europei svoltisi in Toscana, nel club di Villa a Sesta e 'griffati' US Polo Assn., sponsor tecnico della manifestazione. In finale le azzurre Ginevra D'Orazio, Ginevra Visconti e Vittoria e Costanza Marchiorello, che erano campionesse uscenti, hanno ceduto per 9-4,5 alla Germania. Il bronzo è andato all'Olanda, che ha battuto le ragazze francesi. In campo maschile l'Italia aveva vinto l'oro superando l'Azerbaigian, e tornando sul gradino più alto del podio dopo 13 anni.