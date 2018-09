Simeone: Bello se mio padre ct Argentina

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - Giovanni Simeone vedrebbe bene il padre Diego, da tempo e con successo sulla panchina dell'Atletico Madrid, alla guida della Nazionale argentina: lo ha ammesso lo stesso attaccante della Fiorentina in un'intervista a Fox Sport. "Come argentino piacerebbe a tutti noi che mio padre guidasse la Nazionale. E' un allenatore che ci mette sempre il cuore, sa motivare e spronare i giocatori perché lottino sempre. Basta vedere l'Atletico. Come figlio lo vedrei bene e sento e so che in futuro accadrà". Il centravanti dei viola, convocato insieme al compagno di squadra German Pezzella per le amichevoli della Seleccion l'11 e il 16 ottobre in Arabia Saudita contro Iraq e Brasile, ha poi aggiunto, sempre parlando del padre: "E' uno dei migliori tecnici del mondo e come giocatore mi piacerebbe che un giorno mi allenasse. Eventuali difficoltà? Semplice: se segni ti mette in campo, altrimenti no". Intanto, Simeone si prepara insieme alla Fiorentina ad affrontare domenica al Franchi l'Atalanta.