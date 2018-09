Rohingya: un anno dopo l'esodo

E’ passato un anno da quando 720 mila Rohingya sono stati costretti a scappare in Bangladesh in seguito a una violenta repressione militare in Myanmar. Siamo tornati in Bangladesh per vedere se sono cambiate le loro condizioni di vita in uno dei paesi più poveri al mondo.

Unchiprang è un insediamento spontaneo con oltre 23 mila Rohingya a Teknaf, nel Bangladesh meridionale. L’anno scorso non esisteva. Oggi un milione di rohingya vivono in insediamenti simili, in campi ufficiali o con le comunità locali.

L’esodo iniziato lo scorso anno non è stato il primo per la minoranza mussulmana del Myanmar. Tuttavia è il più significativo. Secondo l’Onu, la camapagna militare lanciata in Myanmar nell’agosto del 2017 ha sempre più le caratteristiche di un genocidio. Nessuno sa quanti Rohingya siano stati uccisi. Ma l’ultimo rapporto pubblicato da un pool indipendente di ricercatori, parla di 24 mila morti dall’inizio dell’offensiva nel Rakhine del Nord, dove i Rohingya vivono da generazioni.

“Vengo da Tula Toli. Ho visto soldati uccidere civili e poi buttare i corpi in acqua. Ho visto donne violentate. Per questo sono venuto via”, ci racconta un rifugiato.

Il villaggio di questo uomo è noto per essere stato teatro di uno dei massacri più violenti della repressione. I rifugiati hanno trovato un posto sicuro in Bangladesh e un’assistenza di base. I campi però sono sovraffollati e costruiti in fretta per far fronte a questa crisi tra le più repentine e massicce al mondo.

L’Unione europea, tra i principali donatori in Bangladesh fa appello alla comunità internazinale perché non dimentichi questa emergenza: “I rifugiati oggi hanno accesso all’acqua, a un riparo, al cibo, però hanno bisogno di istruzione”, sottolinea Daniela D’Urso, Direttrice del Dipartimento di aiuti umanitari dell’UE. “Hanno bisogno di protezione e di mezzi di sostentamento. Non possono muoversi liberamente tra i campi. Non possono lavorare e non hanno diritto a ricevere un’istruzione.”

Soltanto camminando in mezzo al campo di Unchiprang si vede quanto sia stato fatto, ma anche quanto sia difficile mantenere condizioni dignitose con una crisi che si protrae nel tempo. La qualità dell’acqua e dei servizi igienici sono tra i rischi maggiori per la salute dei rifugiati. L’ONG Solidarités International è specializzata in questo settore.

Reda Bendahmane, coordinatore dell’Associazione di spiega che non ci sono epidemie. “Tutto al momento è sotto controllo. In questo modo contribuiamo a migliorare le condizioni di salute nel campo. Ora stiamo pensando alla tenuta delle infrastrutture. Stiamo lavorando in modo da renderle sostenibili sul medio e lungo termine.”

Il Bangladesh ha chiesto alla comunità internazionale di aumentare la pressione su Myanmar per assicurare il rimpatrio di Rohingya. Ma la minoranza mussulmana del Myanmar si rifiuta di ritornare senza garanzie. “Vogliamo giustizia per il genocidio in atto”, racconta un rifugiato. “Vogliamo che il governo del Myanmar ci riconosca come cittadini atrimenti non torniamo indietro. Non vogliamo vivere sotto capanne di tela, ma vogliamo un riconoscimento.”

Mentre il Bangladesh e la comunità internazionale stanno moltimplicando gli sforzi per sostenere i Rohingya, l’unica soluzione a lungo termine può arrivare dal Myanmar ed è politica.